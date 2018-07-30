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Глава Минобороны России получил 11 замов
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Глава Минобороны России получил 11 замов 

360tv.ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин разрешил иметь в Министерстве обороны 11 заместителей главы ведомства, в том числе двух первых заместителей министра. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет‐портале правовой информации.
«Разрешить иметь в министерстве обороны РФ 11 заместителей министра, в том числе двух первых заместителей министра» — говорится в документе.
Кроме того, в Минобороны будет один статс-секретарь — заместитель министра и один заместитель министра — руководитель аппарата министра.
Сейчас у министра обороны РФ Сергея Шойгу — 10 замов.
Новый, 11-й заместитель, будет организовывать военно-политическую работу в ВС РФ. Его должность будет звучать как начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ.
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