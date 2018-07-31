МИД России разбирается в гибели россиян в ЦАР 

МИД России во вторник вечером сообщил, что «30 июля недалеко от г. Сибю (300 км на север от столицы ЦАР — г. Банги) погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля». Их тела доставлены в Банги.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что посольство РФ в ЦАР находится в контакте с местными правоохранительными органами. Российские дипломаты выехали на опознание убитых. Представитель МИД пообещала сделать официальное заявление сразу после завершения процедуры. В эфире телеканала «Россия 24» Захарова заверила, что «в случае, если речь идет действительно о российских гражданах, будет оказано содействие для транспортировки их тел на родину».
По ее словам, к работе также подключились сотрудники Следственного комитета России.