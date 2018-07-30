Россия в курсе планов, вынашиваемых в отношении нее Западом 

После закрытия российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме Россия сохранила свое военное присутствие в мире, и на обороноспособность и безопасность страны это никаки не повлияло. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Он подчеркнул, что наша страна гарантированно обеспечена информацией о планах, которые вынашиваются в отношении нее военные США и других государств.
— Что бы ни происходило в мире, наша безопасность как государства, безопасность наших граждан, наш суверенитет будут надежнейшим образом защищены. Это неоднократно подтверждал президент Путин, и я вас заверяю, что это основывается на реальных материальных переменах, которые происходят в нашей стране и в нашей армии, — заверил глава МИД России.
Советские, а потом российские военные базы располагались на Кубе и во Вьетнаме до 2002 года. Ранее Сергей Лавров объяснил, зачем американцы создают военные базы в Сирии.