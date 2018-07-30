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Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы
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Рекламой с кадрами из кухни Путина заинтересовались органы 

Lenta.ru 45 минут назад
Федеральная антимонопольная служба России проведет проверку рекламного ролика компании Bork, в котором использовались кадры с участием президента Владимира Путина. Об этом Rambler News Service сообщили в пресс-службе ведомства.
«Федеральная антимонопольная служба проведет выяснение обстоятельств, и в случае выявления признаков нарушения, ведомство примет меры, предусмотренные законодательством», — заявил представитель антимонопольного регулятора.
В ФАС подчеркнули, что жалоб на ролик пока не поступало. В компании Bork на запрос RNS не ответили.
В мае компания разместила на YouTube ролик «Bork на кухне президента», в котором Путин под музыку идет к холодильнику, а затем останавливается у кухонного стола. По пути его движения всплывают значки с обозначением моделей кухонной техники Bork, которая располагается на столе. Короткий ролик заканчивается слоганом «Продуманное превосходство».
Кадры были взяты из программы «Центральное телевидение» 2012 года. Ведущий разговаривал с Путиным в бассейне, самолете и на кухне.
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