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Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
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Глава региона приехал в Кремль и попросил денег у Путина 

Lenta.ru 1 час назад
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс пожаловался президенту Владимиру Путину на отсутствие согласованных бюджетных средств на благоустройство перед Универсиадой-2019. Текст беседы чиновника с главой государства опубликован на сайте Кремля.
Усс рассказал, что администрация региона обращалась с просьбой о выделении пяти миллиардов рублей на благоустройство Красноярска, в частности, для сноса ветхого и аварийного жилья. По его словам, выделение средств было одобрено после совещания в администрации президента и визитов в регион сотрудников Минфина, Минспорта и Минтранса.
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«Мы считали, что перед строительным сезоном деньги получим. Тем не менее, по ветхому и аварийному жилью на сегодня просто ноль. Относительно пяти миллиардов — процесс запущен через корректировку бюджета, и сумма уменьшена в два раза, несмотря на то, что все виды работ были подтверждены», — посетовал чиновник, добавив, что «реально до края сегодня тоже не дошло ни копейки».
В ответ президент пообещал проработать вопрос.
Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
В феврале 2018 года Путин посетил Красноярск и был очень удивлен ситуацией с неосвоением бюджетных средств, которые были выделены на реконструкцию больницы в городе. По словам президента, объем нереализованного финансирования по Красноярскому краю за 2017 год составил 280 миллионов рублей. В качестве причины администрация региона называла «значительный объем» выделенных средств.
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Комментарии27  Ещё 5 источников 
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