Генконсульство Британии в Петербурге закрылось

Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге прекратило работу. Об этом информирует посольство Соединённого Королевства в России в Facebook.
«Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге официально закрыто — мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас правительством России после инцидента в Солсбери», — говорится в сообщении.
В британском посольстве добавили, что в понедельник, 30 июля, с генконсульства был снят флаг Великобритании.
Ранее Nation News передавало, что в Петербурге оценили последствия закрытия британского консульства для туризма.
В марте Россия объявила персонами нон грата 23 дипломата Великобритании, а также заявила об отзыве согласия на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.