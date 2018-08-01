Генконсульство Британии в Петербурге закрылось

Генконсульство Британии в Петербурге официально закрылось

Генеральное консульство Великобритании Санкт-Петербурге прекратило работу. Об этом информирует посольство Соединённого Королевства в России в Facebook.

«Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге официально закрыто — мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас правительством России после инцидента в Солсбери», — говорится в сообщении.

В британском посольстве добавили, что в понедельник, 30 июля, с генконсульства был снят флаг Великобритании.

Ранее Nation News передавало, что в Петербурге оценили последствия закрытия британского консульства для туризма.

В марте Россия объявила персонами нон грата 23 дипломата Великобритании, а также заявила об отзыве согласия на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.