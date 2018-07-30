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Лавров: Россия обеспечена информацией о возможных военных планах США
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Лавров: Россия обеспечена информацией о возможных военных планах США 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
Россия гарантированно обеспечена информацией о планах, которые вынашиваются военными США и других государств в ее отношении. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на образовательном форуме «Территория смыслов».
Таким образом министр ответил на вопрос о том, как страна отвечает на современные вызовы в сфере безопасности. В частности, Лавров подчеркнул, что РФ сохраняет свое военное присутствие в мире, посредством чего продолжает обеспечивать свою обороноспособность.
"Что бы ни происходило в мире, наша безопасность как государства, безопасность наших граждан, наш суверенитет будут надежнейшим образом защищены ", — цитирует Лаврова ТАСС.
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