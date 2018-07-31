Рекламу с кадрами из кухни Путина заблокировали

YouTube по требованию НТВ заблокировал рекламный ролик Bork, в котором использовался фрагмент из документального фильма о президенте России Владимире Путине . Об этом сообщает RNS со ссылкой на представителя телеканала.

Сотрудники компании подтвердили, что 31 июля изъяли из открытого доступа видео, опубликованное на официальном канале компании Bork. Кроме того, представители НТВ отправили в адрес производителя бытовой техники требование удалить ролик из всех социальных сетей, а также прекратить его показ в местах продаж.

«Видео "BORK на кухн…" заблокировано, поскольку пользователь NTV Broadcasting Company подал в отношении него жалобу на нарушение авторских прав», — говорится в сообщении, которое видят пользователи при попытке открыть ролик на видеохостинге.

Сотрудники компании Bork опубликовали рекламную запись с Владимиром Путиным в конце мая. Они использовали фрагмент из программы «Центральное телевидение», которая транслировалась на телеканале НТВ.