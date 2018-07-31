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Рекламу с кадрами из кухни Путина заблокировали
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Рекламу с кадрами из кухни Путина заблокировали 

Lenta.ru 2 часа назад
YouTube по требованию НТВ заблокировал рекламный ролик Bork, в котором использовался фрагмент из документального фильма о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает RNS со ссылкой на представителя телеканала.
Сотрудники компании подтвердили, что 31 июля изъяли из открытого доступа видео, опубликованное на официальном канале компании Bork. Кроме того, представители НТВ отправили в адрес производителя бытовой техники требование удалить ролик из всех социальных сетей, а также прекратить его показ в местах продаж.
«Видео "BORK на кухн…" заблокировано, поскольку пользователь NTV Broadcasting Company подал в отношении него жалобу на нарушение авторских прав», — говорится в сообщении, которое видят пользователи при попытке открыть ролик на видеохостинге.
Сотрудники компании Bork опубликовали рекламную запись с Владимиром Путиным в конце мая. Они использовали фрагмент из программы «Центральное телевидение», которая транслировалась на телеканале НТВ.
30 июля роликом заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба России. Сотрудники ведомства пообещали провести проверку видеозаписи.
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