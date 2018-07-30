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Украина протестует из-за Медведева в Крыму
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МИД Украины выразил протест в связи с визитом Медведева в Крым 

РИА Новости 2 часа назад
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом премьера РФ Дмитрия Медведева в Крым, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным с Украиной пребыванием премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева на временно оккупированной территории Украины — автономной республике Крым и в Севастополе 28-29 июля 2018 года", — говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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