Вице-спикер парламента Крыма ушел в отставку

Вице-спикер крымского парламента, курирующий межнациональный блок, Ремзи Ильясов отправлен в отставку по собственному желанию, решение принято на внеочередной сессии госсовета республики в понедельник.
"Прекратить досрочно полномочия Ильясова Ремзи Ильясовича как лица, замещающего государственную должность заместителя председателя государственного совета Республики Крым, в связи с его отставкой по собственному желанию", — говорится в принятом постановлении.
Ильясов, избранный в парламент от партии "Единая Россия", занимал пост вице-спикера с мая 2014 года. Он является главой межрегионального общественного движения крымскотатарского народа "Къырым".