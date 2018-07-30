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Вице-спикер парламента Крыма ушел в отставку
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Вице-спикера парламента Крыма отправили в отставку 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: Карельские вести
Вице-спикер крымского парламента, курирующий межнациональный блок, Ремзи Ильясов отправлен в отставку по собственному желанию, решение принято на внеочередной сессии госсовета республики в понедельник.
"Прекратить досрочно полномочия Ильясова Ремзи Ильясовича как лица, замещающего государственную должность заместителя председателя государственного совета Республики Крым, в связи с его отставкой по собственному желанию", — говорится в принятом постановлении.
Ильясов, избранный в парламент от партии "Единая Россия", занимал пост вице-спикера с мая 2014 года. Он является главой межрегионального общественного движения крымскотатарского народа "Къырым".
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