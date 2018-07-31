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В Финляндии придумали новый повод наказать Россию
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В Финляндии придумали новый повод наказать Россию 

Деловая газета «Взгляд» 31 июля 2018
Фото: Flickr / daneen_vo
Финские журналисты предложили наказать Россию за «загрязнение» Балтийского моря.
«Международному сообществу нужно привлечь Россию к ответственности за экологические преступления и прекратить относиться к России по-особенному. Все государства региона Балтийского моря должны равноправно нести ответственность за спасение нашего общего моря», — пишет финская газета Helsingin Sanomat, передает «ИноСМИ».
По данным газеты, Финский залив в этом году переживает масштабное цветение сине-зеленых водорослей, хотя удобрений в воды поступает меньше. Большая часть удобрений, по словам журналистов, попадает в Балтийское море из России.
Птицефабрики, работающие на Карельском перешейке, производят «миллионы тонн куриного помета», что приводит к попаданию фосфора в леса и бассейны, а дальше — в Финский залив, «еще больше ускоряя процесс эвтрофикации Балтийского моря».
В некоторых городах, например, в Выборге, изношенные канализационные системы также способствуют выбросу фосфора в водоемы.
Издание отмечает, что международные организации спонсировали решение экологических проблем в регионе. Но после введения ЕС антироссийских санкций все партнерские проекты (и выделяемое на их реализацию финансирование) остановлены.
Теперь ответственность за решение экологических проблем «все больше ложится на плечи самой России», отмечают в СМИ.
В начале июля исследователи из Германии и Финляндии заявляли, что из-за сброса бытовых, промышленных и сельскохозяйственных сточных вод в Балтийском море расширяются зоны, в которых отсутствует кислород.
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