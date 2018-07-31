В Финляндии придумали новый повод наказать Россию

Финские журналисты предложили наказать Россию за «загрязнение» Балтийского моря.

«Международному сообществу нужно привлечь Россию к ответственности за экологические преступления и прекратить относиться к России по-особенному. Все государства региона Балтийского моря должны равноправно нести ответственность за спасение нашего общего моря», — пишет финская газета Helsingin Sanomat, передает «ИноСМИ».

По данным газеты, Финский залив в этом году переживает масштабное цветение сине-зеленых водорослей, хотя удобрений в воды поступает меньше. Большая часть удобрений, по словам журналистов, попадает в Балтийское море из России.

Птицефабрики, работающие на Карельском перешейке, производят «миллионы тонн куриного помета», что приводит к попаданию фосфора в леса и бассейны, а дальше — в Финский залив, «еще больше ускоряя процесс эвтрофикации Балтийского моря».

В некоторых городах, например, в Выборге , изношенные канализационные системы также способствуют выбросу фосфора в водоемы.

Издание отмечает, что международные организации спонсировали решение экологических проблем в регионе. Но после введения ЕС антироссийских санкций все партнерские проекты (и выделяемое на их реализацию финансирование) остановлены.

Теперь ответственность за решение экологических проблем «все больше ложится на плечи самой России», отмечают в СМИ.