Макаревича призвали не прятаться от Крыма за «высокими словами и заборами»

Андрею Макаревичу посоветовали не прятаться за высокими заборами и словами, а посетить Крым . Пообщаться там с местными жителями и лично оценить, как изменился полуостров за последние годы. С этим предложением выступил глава комитета парламента Крыма по туризму и санаторно-курортному отдыху Алексей Черняк , пишет агентство РИА Новости.

Черняк также отметил, что Макаревич раньше часто приезжал на полуостров, который привлекал его винами и местами для дайвинга. Теперь музыкант сможет увидеть, как, например, развивается виноделие в регионе.