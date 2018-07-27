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Макаревича призвали не прятаться от Крыма за «высокими словами и заборами»
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Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве

Макаревича призвали не прятаться от Крыма за «высокими словами и заборами» 

Вести.Ru 27 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Андрею Макаревичу посоветовали не прятаться за высокими заборами и словами, а посетить Крым. Пообщаться там с местными жителями и лично оценить, как изменился полуостров за последние годы. С этим предложением выступил глава комитета парламента Крыма по туризму и санаторно-курортному отдыху Алексей Черняк, пишет агентство РИА Новости.
Черняк также отметил, что Макаревич раньше часто приезжал на полуостров, который привлекал его винами и местами для дайвинга. Теперь музыкант сможет увидеть, как, например, развивается виноделие в регионе.
Напомним, 25 июля Андрей Макаревич заявил, что в 2014 году Москве нужно было купить Крым у Киева, чтобы не портить отношения.
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