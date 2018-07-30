«Серьезные препятствия от Запада»

«Серьёзные препятствия от Запада»: как Россия помогает Сирии в возвращении беженцев

Россия активизировала усилия по возвращению сирийских беженцев на родину. В субботу, 28 июля, в САР из Ливана вернулись более 700 человек. По оценкам официального Бейрута, благодаря действиям российской стороны почти 1 млн человек смогут вернуться из соседней страны в свои дома в Сирии. Москва также ведёт переговоры по этому вопросу с Турцией, Иорданией и странами Западной Европы. В то же время ряд стран, в первую очередь США, отказываются поддерживать инициативы РФ. Как российские власти помогают восстановить мирную жизнь в арабской республике и почему это невыгодно ряду игроков на международной арене — в материале RT.

В Сирию из Ливана за прошедшие сутки вернулись 722 беженца. Об этом 28 июня сообщили власти Ливана. Это самая крупная группа беженцев, единовременно вернувшихся в САР из соседней страны за последнее время, сообщают региональные СМИ. По данным сирийских медиа, ожидается, что за эти выходные в арабскую республику из Ливана вернутся до 1 тыс. человек. Отмечается, что это стало возможно благодаря дипломатическим усилиям России.

26 июля Бейрут посетила межведомственная делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым, которая обсудила с руководством страны детали возвращения сирийских беженцев на родину. По итогам переговоров президент Ливана Мишель Аун призвал мировое сообщество помочь усилиям России.

«Мы приветствуем российскую инициативу, поскольку она предусматривает возвращение из Ливана в Сирию 890 тыс. сирийских беженцев», — заявил Аун.

16 июля вопросы возвращения в Сирию беженцев обсуждались на переговорах президентов России и США в Хельсинки. По их итогам российский президент Владимир Путин предложил активизировать международные усилия на этом направлении.

«Огромное количество беженцев сконцентрировано сейчас в приграничных с Сирией государствах: в Турции, Ливане и Иордании. Если мы окажем людям помощь для возвращения к родным очагам, то миграционное давление на страны Европейского союза, на другие страны многократно может уменьшиться», — подчеркнул тогда российский лидер.

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Уже через два дня, 18 июля, Минобороны и МИД России проинформировали ООН о создании межведомственного центра приёма, распределения и возвращения беженцев. 23—24 июля вопросы их возвращения в Сирию обсуждались в ходе переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

25 мая в Министерстве обороны сообщили, что ведомство создало рабочие группы для возвращения на родину сирийцев, покинувших её из-за войны. Эти группы были направлены в Ливан, Иорданию и Турцию. Выступая перед журналистами, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что российская сторона намерена расширить сотрудничество со странами ЕС, откуда в Сирию смогут выехать до 200 тыс. человек. 27 июля стало известно о намерениях Египта подключиться к усилиям России по возвращению сирийских беженцев домой.

«На первом плане стоят, конечно, гуманитарные соображения, — прокомментировал RT деятельность России в вопросе возвращения беженцев президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов. — Миллионы людей оказались в положении беженцев. Поскольку война в Сирии приближается к завершению, гуманитарный вопрос выходит на первый план».

Деньги и политика

В свою очередь, руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов отметил, что, проводя переговоры о возвращении беженцев, Россия поднимает вопрос и о необходимости широкого международного участия в восстановлении Сирии.

«Есть явная попытка привлечь средства для восстановления Сирии, — отмечает эксперт. — Вопрос возвращения беженцев связан с восстановлением инфраструктуры. Беженцам некуда возвращаться, работы нет, потому с российской стороны делаются предложения восстанавливать заводы, фабрики, и обосновывается это необходимостью возвращения людей на родину».

По данным комитета ООН по делам беженцев, 2 млн сирийцев были зарегистрированы в качестве беженцев в Египте, Ираке, Иордане и Ливане, ещё 3,5 млн — в Турции. С 2015 года право на убежище в ЕС получили более 700 тыс. сирийцев (150 тыс. в 2015 году, 405,6 тыс. в 2016-м и 175,8 тыс. в 2017-м).

Однако не все готовы вернуться на родину. Представитель Министерства иностранных дел России Николай Бурцев на заседании межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России 23 июля отметил, что значительное число сирийцев стремятся остаться на ПМЖ в европейских странах. Причина, как сообщают западные и ближневосточные СМИ, заключается в недоверии к властям, особенно со стороны тех, кто в прошлом поддерживал вооружённую оппозицию. Так, эмиратское издание The National утверждает, что беженцы «встревожены» планами России по возвращению сирийцев на родину. А Deutsche Welle цитирует сирийских оппозиционеров и их сторонников, которые заявляют, что возвращаться в Сирию небезопасно «из-за нарушений прав человека официальным Дамаском».

По мнению Кирилла Семёнова, не все европейские страны заинтересованы в массовом возвращении беженцев в Сирию. Дело в том, что многие политические силы в Европе не поддерживают правительство Башара Асада, а возвращение беженцев — знак его триумфа с политической точки зрения. К тому же это потребует определённых финансовых расходов с их стороны.

«Для стран Евросоюза, принимавших беженцев, платить за их возвращение теперь было бы неприемлемым, — отмечает эксперт. — Вряд ли они будут восстанавливать сирийские города только ради того, чтобы эти беженцы уехали. Европейцы обвиняли Асада в разрушении инфраструктуры своей страны, а теперь должны оплатить её восстановление. На такое они не пойдут».

В то же время политолог отмечает, что Иордания и Ливан, напротив, заинтересованы в том, чтобы поскорее скинуть с себя бремя поддержки сирийских беженцев, и возвращение укрывшихся в этих странах сирийцев на родину наиболее вероятно. При этом финансово этот процесс могут поддержать нефтегазовые монархии Персидского залива.

«Страны залива могут пойти навстречу не из-за симпатий к Сирии и Асаду, которых нет, а из-за сложной ситуации, в которой оказались Иордания и Ливан из-за перенаселённости и высокого процента соотношения населения этих стран к беженцам», — считает эксперт.

Турция, как и европейские страны, пока не готова содействовать возвращению находящихся на её территории беженцев в части Сирии, подконтрольные Башару Асаду. Но Анкара могла бы расселить до 1 млн человек в зонах, находящихся под турецким контролем: в Идлибе, Африне, районе города Эль-Баб, — считает политолог.

Главное препятствие

Хотя российские усилия по возвращению в Сирию беженцев интенсифицировались после переговоров в Хельсинки Владимир Путина и Дональда Трампа, США официально не поддерживают стратегию Москвы в этом вопросе.

«Мы поддерживаем возвращение беженцев на родину при следующих условиях: оно должно осуществляться безопасно, добровольно и с уважением к человеческому достоинству, в выбранное ими время, когда это можно будет сделать безопасно. Я не думаю, что ситуация… позволяет сделать это сейчас», — заявила 24 июля официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

Российская сторона отмечает, что зафиксированы случаи, когда американские военные в Сирии просто не дают беженцам вернуться. Так, 27 июня генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что тяжёлая ситуация сложилась в лагере беженцев «Рукбан» близ американской базы «Эт-Танф» на пересечении границ Сирии, Иордании и Ирака.

«Из-за позиции американской стороны для беженцев значительно затруднён не только доступ к гуманитарной помощи, но и сам выход к местам постоянного проживания», — подчеркнул российский военный.

По словам Вячеслава Матузова, юг Сирии менее всего пострадал от боевых действий, а удерживают американцы беженцев, чтобы те не рассказали правду о том, что происходит в зоне под контролем США.

«В этом лагере беженцев и Эт-Танфе находятся американские центры по подготовке боевиков», — считает политолог.

Эксперты констатируют, что главная угроза возвращению сирийских беженцев домой — политическая позиция США и Европы в отношении Башара Асада.

«На пути сотрудничества стоит очень серьёзное препятствие. Западные страны не отошли от своей замшелой позиции о непризнании законных сирийских властей», — отмечает Вячеслав Матузов.

По словам Кирилла Семёнова, позиция Вашингтона и европейских столиц сводится к формуле «не мы разрушали, не мы будем и восстанавливать», а без восстановления страны беженцам будет просто некуда возвращаться.

Однако такая позиция, по мнению Матузова, двулична, ведь США и их союзники бомбили территорию Сирии под предлогом борьбы с терроризмом, да и спонсоры боевиков также несут ответственность за разрушение страны.