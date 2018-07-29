Трамп заявил, что некоторые СМИ не изменятся никогда 

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter призвал представителей средств массовой информации точнее передавать информацию.
«Свобода прессы включает в себя ответственность за подачу новостей точно. 90% освещения в СМИ моей администрации негативно, несмотря на чрезвычайно позитивные результаты, которые мы достигаем, неудивительно, что доверие к СМИ как никогда низкое!» — написал он.
При этом американский лидер отметил, что такие издания как, например, The New York Times и The Washington Post используют негативную риторику даже в тех случаях, когда освещают позитивные события. Он также предположил, что они вряд ли когда-нибудь изменятся.
Ранее новый издатель американской газеты The New York Times Артур Грегг Сульцбергер обратился к Трампу с просьбой прекратить нападки на представителей средств массовой информации.
15 июля стало известно, что интервью советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона CNN было отменено из-за того, что телеканал выразил неуважение к американскому лидеру.
Эксперт Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с НСН конфликт Трампа и телеканала.