Трамп заявил, что некоторые СМИ не изменятся никогда 

«Свобода прессы включает в себя ответственность за подачу новостей точно. 90% освещения в СМИ моей администрации негативно, несмотря на чрезвычайно позитивные результаты, которые мы достигаем, неудивительно, что доверие к СМИ как никогда низкое!» — написал он.

При этом американский лидер отметил, что такие издания как, например, The New York Times The Washington Post используют негативную риторику даже в тех случаях, когда освещают позитивные события. Он также предположил, что они вряд ли когда-нибудь изменятся.