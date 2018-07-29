Президент Хорватии поведала всю правду о России

Президент Хорватии назвала Россию великой державой

Она подчеркнула, что Хорватия входит в ЕС НАТО , а потому разделяет их ценности. В частности, в отношениях с Россией Загреб «настаивает на соблюдении международного права и выступает за реализацию минских договоренностей по Украине », но при этом выступает за «сохранение диалога с Россией», пишет «Коммерсант».

Как заявила президент, «Россия — это великая держава, и в самых горячих точках мира, например, в Сирии , без России не обойтись». Также она отметила роль России в Юго-Восточной Европе, указав, что Москва «продолжает поддерживать территориальную целостность Боснии и Герцеговины ».

Кроме того, «Россия играет важную роль и для экономики в нашей части Европы», сказала Грабар-Китарович.

По ее словам, в Хорватии «очень ждут Владимира Путина ».

Она прокомментировала ситуацию вокруг инцидента в Солсбери, заявив, что Хорватия «в знак солидарности с Великобританией » объявила «одного из (российских) дипломатов низшего ранга персоной нон грата». Грабар-Китарович напомнила, что за этим последовал «ожидаемый» ответ России. Президент Хорватии не считает, что эта ситуация «драматически повлияла на отношения» двух стран.

При этом Грабар-Китарович сказала, что «поддерживает расширение НАТО», подчеркнув, что оно «никоим образом не направлено против России».

«Мы не воспринимаем Россию как противника», — сказала она.