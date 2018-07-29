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Президент Хорватии поведала всю правду о России
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Президент Хорватии назвала Россию великой державой 

Деловая газета «Взгляд» 29 июля 2018
Фото: РИА Новости
Загреб поддерживает «двуединый подход к России», сказала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
Она подчеркнула, что Хорватия входит в ЕС и НАТО, а потому разделяет их ценности. В частности, в отношениях с Россией Загреб «настаивает на соблюдении международного права и выступает за реализацию минских договоренностей по Украине», но при этом выступает за «сохранение диалога с Россией», пишет «Коммерсант».
Как заявила президент, «Россия — это великая держава, и в самых горячих точках мира, например, в Сирии, без России не обойтись». Также она отметила роль России в Юго-Восточной Европе, указав, что Москва «продолжает поддерживать территориальную целостность Боснии и Герцеговины».
Кроме того, «Россия играет важную роль и для экономики в нашей части Европы», сказала Грабар-Китарович.
По ее словам, в Хорватии «очень ждут Владимира Путина».
Она прокомментировала ситуацию вокруг инцидента в Солсбери, заявив, что Хорватия «в знак солидарности с Великобританией» объявила «одного из (российских) дипломатов низшего ранга персоной нон грата». Грабар-Китарович напомнила, что за этим последовал «ожидаемый» ответ России. Президент Хорватии не считает, что эта ситуация «драматически повлияла на отношения» двух стран.
При этом Грабар-Китарович сказала, что «поддерживает расширение НАТО», подчеркнув, что оно «никоим образом не направлено против России».
«Мы не воспринимаем Россию как противника», — сказала она.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Хорватия внезапно стала искать дружбы с Россией.
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