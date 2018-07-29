Американские русофобы теряют рычаги влияния на политэлиту США 

Американский журналист Рон Рейган, сын экс-главы 40-го президента США (1981-1989) Рональда Рейгана, решил обострить и без того непростые отношения между демократами и консерваторами в стране. В интервью одному из телеканалов он сыграл на русофобских настроениях, которые в США процветают. И заявил, что сторонники Трампа, консерваторы, «не дружат с реальностью» и серьезно настроены во что бы то ни стало действовать в пику своему президенту. Рона Рейгана цитирует RT.
— Они элементарно не дружат с реальностью. Главное для них это то, что Трамп, по всей видимости, ненавидит тех же людей, что и они, — утверждает Рейган. — Если бы решение было за сторонниками Трампа, они бы избрали Владимира Путина президентом Соединённых Штатов вместо едва ли ни любого члена Демократической партии США. Если им кажется, что Трамп любит Путина, то они его тоже будут любить.
Очевидно, что раньше разменными монетами политических спекулянотов были, среди прочего, две темы. Во-первых, Россия обвиналась во вмешательстве вообще во все и якобы агрессии. Во-вторых, Дональд Трамп, с его эксцентричностью и резкостью, также якобы угрожал благополучию Америки.
Видимо, после саммита РФ — США в Хельсинки, на котором встретились Путин и Трамп, некоторые политики забили тревогу. Опасаясь, что могут лишиться обеих «страшилок» разом, они, объединив их, придумали третью.