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НЕ ПРОПУСТИТЕ! Салют в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ России. Начало трансляции в 22:30
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НЕ ПРОПУСТИТЕ! Салют в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ России. Начало трансляции в 22:30 

Sputnik Эстония 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
Прямая трансляция праздничного салюта в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского флота России.
ВИДЕО: Парад в Санкт-Петербурге в честь дня ВМФ России с участием Владимира Путина >>
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