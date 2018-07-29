Историк Плахонин: «Крымская декларация» США поставила Путина вровень со Сталиным

«Крымская декларация» американского госсекретаря Майка Помпео определит внешнюю политику США на долгие годы. Об этом 26 июля в колонке для газеты «День» написал украинский историк Андрей Плахонин.

Он отметил, что министерство иностранных дел РФ отнеслось пренебрежительно к заявлению, но «одна важная деталь» говорит о его чрезвычайной важности.

Латвии и Госдеп в своем коммюнике сослался на Декларацию Уэллеса. Плахонин напомнил, что этот документ США опубликовали 23 июля 1940 года в ответ на «захват Советским Союзом Эстонии Литвы ».

«Исполняющий обязанности госсекретаря США Самнер Уэллес подписал короткую декларацию, в которой говорилось о непризнании аннексии. В момент публикации этой декларации, в свете готовившихся [руководителем СССР Иосифом] Сталиным гораздо более глобальных правок к атласу мира, она показалась Москве ничтожной», — рассказал историк.

По его словам, позже советские власти неоднократно требовали отменить или отредактировать текст декларации.

«Минули десятилетия. Сменялись президенты и генеральные секретари. [Президент США Ричард] Никсон мог дарить [генсеку КПСС Леониду Брежневу автомобили и шубы, но фундаментальный принцип Декларации Уэллеса оставался неизменным: «Ex injuria jus non oritur» — «Преступление не может быть источником права», — подчеркнул Плахонин.

Он пояснил, что этот подход теперь будет противостоять «базовому принципу внешней политики России : „Ex factis jus oritur“ — „Факты рождают закон“.

»Целых полвека факт аннексии СССР Балтии казался бесповоротным и несомненным, и все же в 1990-1991 годах Эстония, Латвия и Литва вернули свою независимость. А сегодня их суверенитет защищает уже не Декларация Уэллеса, а членство в НАТО . Последовательное следование фундаментальным принципам рано или поздно все равно победит грубую силу. Наверное, именно это своей отсылкой в первую очередь хотел сказать Помпео [президенту РФ Владимиру] Путину», — допустил историк.

Плахонин уточнил, что документ «поставил Путина вровень со Сталиным, но совсем не в том смысле, как это видится самому президенту РФ».

При этом США якобы дали понять, что «сколько бы встреч в Хельсинки и даже в Белом доме ни проходило, как бы ни складывались американо-российские отношения в дальнейшем, кто бы ни пришел в США на место [президента США Дональда] Трампа и даже на место Путина в Кремле, США никогда не смирятся с совершенным РФ преступлением».

«Даже через полвека, России все же придется вернуть Крым », — заверил Плахон.

25 июля Госдепартамент США опубликовал заявление Помпео, в котором говорилось, что в Крыму Россия «действовала недостойно великой нации, выбрав изоляцию от международного сообщества». Госсекретарь подчеркнул, что Кремль нарушил один из основополагающих принципов ООН , на которых основана безопасность всего мира.

«Как мы это делали в Декларации Уэллеса [о непризнании США вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав СССР] в 1940 году, Соединенные Штаты вновь подтверждают свою политику в отношении отказа в признании претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в нарушение международного права. В согласии с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России захватить Крым», — отметил он.