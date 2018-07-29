Путин и Шойгу поклонились могиле Екатерины II

Первым лицам государства провели небольшую экскурсию по крепости и собору, где они, в частности, остановились у надгробия Екатерины Великой. После этого Путин и Шойгу отправились на Главный военно-морской парад в честь празднования Дня ВМФ.

Как ранее писал News.ru, во время торжественных мероприятий президент рассказал о значении российского флота для обороноспособности страны и подчеркнул его важную роль на мировой арене.