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Путин и Шойгу поклонились могиле Екатерины II
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Путин и Шойгу поклонились могиле Екатерины II 

News.ru 2 часа назад
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу побывали в Петропавловском соборе перед началом военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Здесь находится усыпальница российских императоров.
Первым лицам государства провели небольшую экскурсию по крепости и собору, где они, в частности, остановились у надгробия Екатерины Великой. После этого Путин и Шойгу отправились на Главный военно-морской парад в честь празднования Дня ВМФ.
Как ранее писал News.ru, во время торжественных мероприятий президент рассказал о значении российского флота для обороноспособности страны и подчеркнул его важную роль на мировой арене.
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