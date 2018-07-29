Путин рассказал о заслугах российского флота

Президент России Владимир Путин в рамках главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге рассказал о главных успехах российского флота, передаёт корреспондент RNS.

«Российский флот успешно решает задачи обороноспособности, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета. Интересы России в мировом океане ежедневно обеспечивают десятки кораблей и подводных лодок», — сказал Путин.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге проходит во второй раз. В нем принимают участие более 40 боевых кораблей и катеров и 38 самолетов и вертолетов.