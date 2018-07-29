Лидер Кубы провёл переговоры с главой МИД Франции

«Стороны констатировали хорошее состояние двусторонних отношений и выразили готовность продолжать политический диалог на высоком уровне», — приводит Ouest-France выдержки из коммюнике по итогам переговоров.

Как отмечается, в ходе встречи представители двух стран отметили растущую роль французских компаний с сферах энергетики, транспорта и строительства Кубы.