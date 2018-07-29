Ещё
Лидер Кубы провёл переговоры с главой МИД Франции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидер Кубы провёл переговоры с главой МИД Франции 

RT на русском 2 часа назад
Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель провёл в Гаване переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
«Стороны констатировали хорошее состояние двусторонних отношений и выразили готовность продолжать политический диалог на высоком уровне», — приводит Ouest-France выдержки из коммюнике по итогам переговоров.
Как отмечается, в ходе встречи представители двух стран отметили растущую роль французских компаний с сферах энергетики, транспорта и строительства Кубы.
Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился в Гаване с новым председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем.
RT на русском: последние новости
В Москве назвали заявление МИД Армении о замене генсека ОДКБ непрофессиональным Из Госдумы отозван законопроект об аккредитации визовых центров Поклонская ответила на критику со стороны депутатов Ирины Родниной и Оксаны Пушкиной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипалей появились новые детали
Украинские националисты устроили побоище с полицией112
Нет доказательств. В Бундестаге поддержали РФ280
Россия построит не имеющие аналогов корабли109
«Российские солдаты» встали на защиту звезды Трампа24
Видео
02:04
Шварценеггер раздавил лимузин на своем танке
Шоу-бизнес
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение