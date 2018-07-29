Лидер Кубы провёл переговоры с главой МИД Франции 

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель провёл в Гаване переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
«Стороны констатировали хорошее состояние двусторонних отношений и выразили готовность продолжать политический диалог на высоком уровне», — приводит Ouest-France выдержки из коммюнике по итогам переговоров.
Как отмечается, в ходе встречи представители двух стран отметили растущую роль французских компаний с сферах энергетики, транспорта и строительства Кубы.
Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился в Гаване с новым председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем.