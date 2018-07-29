Кубинский лидер и глава МИД Франции договорились укреплять политический диалог

Диас-Канель и Ле Дриан констатировали хорошее состояние двусторонних отношений и выразили намерение поддерживать высокий уровень политического диалога, отмечалось в репортаже.

Собеседники также выразили удовлетворение развитием торгово-экономических отношений, акцентировав внимание на растущей роли французских компаний в разных сферах кубинской экономики, в частности в энергетике, транспорте и строительстве. Кроме того, на встрече обсуждались вопросы международной повестки дня.

Ранее глава МИД Франции встретился с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом . «Наши отношения развиваются очень позитивно и динамично, и мой визит призван укрепить эту тенденцию», — заявил Ле Дриан на встрече со своим кубинским коллегой. В программе визита Ле Дриана, который продлится до воскресенья, значится также встреча с министром внешней торговли и иностранных инвестиций Родриго Мальмиеркой и прогулка по Старой Гаване — исторической части кубинской столицы.

Ле Дриан стал первым членом французского правительства, посетившим Кубу с тех пор, как президентом Франции в мае 2017 года был избран Эмманюэль Макрон . Ле Дриан также стал первым министром иностранных дел европейских государств, приехавшим на Кубу после того, как в апреле Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту главы государства.