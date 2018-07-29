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В МИД высмеяли декларацию США по Крыму
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В МИД высмеяли декларацию США по Крыму 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Представители МИД России в Симферополе в Twitter прокомментировали декларацию Сената США по Крыму.
Представители МИД России посоветовали Госдепу США и главе ведомства Майку Помпео выпустить "Декларацию по Украине" и запретить въезд украинцев в Крым. По их словам, с начала 2018 года полуостров посетили более 600 тысяч человек.
"Государственный департамент и государственный секретарь Помпео, не забудьте опубликовать "Декларацию по Украине", которая запретит украинцам посещать российский Крым", — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Крымская декларация"
В среду Госдепартамент выпустил "Крымскую декларацию" — формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США.
Вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс назвал документ баловством. По его словам, такая точка зрения очень важна только для самих Соединенных Штатов и не более того.
При этом он отметил, что США придется считаться с позицией России, которая играет ведущую роль в обеспечении мира и безопасности.
В Совете Федерации назвали выводы американских коллег бездумными клише и радикальным заблуждением.
По словам председателя комитета по международным делам Константина Косачева, американская сторона пытается "выступить против воли народа, отказывая ему в справедливости". "Обречено на провал, исторический и политический", — добавил политик.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента страны Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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