В МИД высмеяли декларацию США по Крыму

Представители МИД России посоветовали Госдепу США и главе ведомства Майку Помпео выпустить "Декларацию по Украине " и запретить въезд украинцев в Крым. По их словам, с начала 2018 года полуостров посетили более 600 тысяч человек.

"Государственный департамент и государственный секретарь Помпео, не забудьте опубликовать "Декларацию по Украине", которая запретит украинцам посещать российский Крым", — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве. Statistics: more than 600 000 people from #Ukraine🇺🇦 came to Russian #Crimea🇷🇺 since the beginning of the 2018.



📢 @StateDept and @SecPompeo don’t forget to issue «Ukraine Declaration» to prohibit Ukrainians from visiting Russian Crimea. #Crimea #Russia #Declaration pic.twitter.com/AkzjKnfVRN— Russia's MFA in Crimea🇷🇺 (@PMSimferopol) July 27, 2018

"Крымская декларация"

В среду Госдепартамент выпустил "Крымскую декларацию" — формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США

Вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс назвал документ баловством. По его словам, такая точка зрения очень важна только для самих Соединенных Штатов и не более того.

При этом он отметил, что США придется считаться с позицией России, которая играет ведущую роль в обеспечении мира и безопасности.

Совете Федерации назвали выводы американских коллег бездумными клише и радикальным заблуждением.

По словам председателя комитета по международным делам Константина Косачева, американская сторона пытается "выступить против воли народа, отказывая ему в справедливости". "Обречено на провал, исторический и политический", — добавил политик.