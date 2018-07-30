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На «Территории смыслов» Лавров позвал иностранцев в Крым
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На «Территории смыслов» Лавров позвал иностранцев в Крым 

Вести.Ru 18 минут назад
Перед участниками молодежного форума «Территория смыслов», который в эти дни проходит во Владимирской области, выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства рассказал о главных задачах российских дипломатов и, конечно, ответил на вопросы молодых политиков, социологов и блогеров из разных регионов страны, передает «Россия 24».
В своем выступлении Лавров затронул темы возвращения Крыма в состав России и реакцию иностранцев на закончившийся недавно чемпионат мира по футболу.
По словам Лавроа, то, что «19 апреля теперь будет днем принятия в Россию Крыма, Тамани и Кубани, как это произошло в 1773 году, отражает и чаяния крымчан, и всех наших граждан».
Кроме того, глава МИД РФ напомнил, что во время чемпионата мира по футболу, который проходил с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, многие зарубежные болельщики, посетившие страну, воочию убедились в надуманности ряда клише о жизни в России.
Сергей Лавров призвал западных политиков побывать в Крыму и самим составить мнение о том, как там сегодня живут люди. «Много разговоров про Крым. Ответ тот же самый: приезжайте и посмотрите своими глазами», — сказал Лавров.
Глава МИД РФ также напомнил, что все больше и больше представителей общественности, журналистов и бизнесменов едут в Крым и убеждаются, что на этом российском полуострове «люди живут так, как они решили, а не так, как это происходит, когда кто-то оккупирует или аннексирует ту или иную территорию».
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