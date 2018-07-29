Премьер Чехии призвал бороться с нелегальной миграцией

По его словам, политика мультикультурализма угрожает традициям европейских стран.

Он также добавил, что с нелегальной миграцией стоит бороться любой ценой.

Бабиш подчеркнул, что не желает, чтобы в Чехии была такая же ситуация с нелегальным мигрантами, как в Германии

По его словам, мигранты меняют культуру Европы.