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Совфед одобрил закон о регистрации брака
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Совфед одобрил закон о регистрации брака 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Fotolia / Sondem
Совфед в субботу одобрил закон, предоставляющий гражданам РФ право самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее года со дня подачи соответствующего заявления.
Поправки вносятся, в том числе, в Семейный кодекс РФ.
Как отмечают разработчики, в настоящее время регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления, из-за чего невозможно гибко регулировать загруженность органов ЗАГС, а молодожены не могут выбрать удобные дату и время регистрации.
Кроме того, данными нормами создается коррупционная составляющая из-за того, что многие хотят вступить в брак в те или иные знаменательные даты, но не могут подать заявление в соответствующий срок.
Принятый закон позволяет гражданам самостоятельно выбрать дату государственной регистрации брака, в том числе дистанционно, без необходимости личной явки в ЗАГС, с использованием системы госуслуг.
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