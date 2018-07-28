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МИД РФ прокомментировал заявление МИД Армении о смене генсекретаря ОДКБ
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МИД РФ прокомментировал заявление МИД Армении о смене генсекретаря ОДКБ 

Rambler News Service 1 час назад
МИД России выпустил комментарий в связи с заявлением пресс-секретаря МИД Армении о замене генерального секретаря ОДКБ.
«Считаем нужным информировать, что необходимые разъяснения были даны армянской стороне в телефонном разговоре министра иностранных дел РФ С. В. Лаврова с министром иностранных дел республики Армении З. Г. Мнацаканяном 27 июля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в разговоре было указано, что в соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генсекретаря организации, если такое решение было принято в Ереване.
Ранее сообщалось, что специальная следственная служба Армении обвинила генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в попытке свержения конституционного строя страны в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года в Ереване.
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