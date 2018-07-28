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Совфед одобрил закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
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Совфед одобрил закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в субботу на заседании закон, устанавливающий 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году.
Документ был внесен в нижнюю палату парламента членами Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко и рядом депутатов Госдумы, избранных от Крыма и Севастополя.
Согласно закону, устанавливается новая памятная дата России: 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). В ее названии отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую», говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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