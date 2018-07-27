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РФ призвала ООН помочь экономическому восстановлению Сирии
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РФ призвала ООН помочь экономическому восстановлению Сирии
Говорит Москва
1 час назад
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Одновременно, как сообщает Интерфакс со ссылкой на СМИ, постпред
Франции
Франсуа Делатр заявил, что его страна не будет участвовать в восстановлении
Сирии
до тех пор, пока там не будет достигнуто политическое урегулирование конфликта.
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