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РФ призвала ООН помочь экономическому восстановлению Сирии
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РФ призвала ООН помочь экономическому восстановлению Сирии 

Говорит Москва 1 час назад
Одновременно, как сообщает Интерфакс со ссылкой на СМИ, постпред Франции Франсуа Делатр заявил, что его страна не будет участвовать в восстановлении Сирии до тех пор, пока там не будет достигнуто политическое урегулирование конфликта.
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