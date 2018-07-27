Пентагон порадовали контакты с Россией

Пентагон доволен качеством контактов с Россией

Минобороны США оценили взаимодействие американских и российских военных с целью предотвращения конфликтных ситуаций. Такие контакты осуществляются на различных уровнях, в зависимости от тематики и характера проблемы.

«Россия никогда не оставляла наши запросы без ответа, а мы всегда отвечали на их запросы», — приводит слова министра обороны США Джеймса Мэттиса пресс-служба Пентагона.

Ранее News.ru писал, что глава Пентагона распорядился изменить управление системой ядерного командования, контроля и коммуникаций (NC3). Изменение произошло из-за опасений, что NC3, включающая спутники, радары, стационарные и мобильные командные посты, не имеет чёткой последовательности в рамках нынешней структуры.