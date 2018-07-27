Ещё
Пентагон порадовали контакты с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон доволен качеством контактов с Россией 

News.ru 39 минут назад
Фото: Wikimedia Commons
В Минобороны США оценили взаимодействие американских и российских военных с целью предотвращения конфликтных ситуаций. Такие контакты осуществляются на различных уровнях, в зависимости от тематики и характера проблемы.
«Россия никогда не оставляла наши запросы без ответа, а мы всегда отвечали на их запросы», — приводит слова министра обороны США Джеймса Мэттиса пресс-служба Пентагона.
Ранее News.ru писал, что глава Пентагона распорядился изменить управление системой ядерного командования, контроля и коммуникаций (NC3). Изменение произошло из-за опасений, что NC3, включающая спутники, радары, стационарные и мобильные командные посты, не имеет чёткой последовательности в рамках нынешней структуры.
News.ru: последние новости
Поклонская осадила Пушкину и Роднину Завещание политических пенсионеров Асад ликвидирует «Белых касок» в случае неповиновения
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне остались без «кровавой Луны»148
«Он не мой любовник»: Макрон сделал признание33
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко202
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Трудовые книжки попадут под запрет179
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение