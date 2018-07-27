Визит Помпео в Россию не обсуждался, заявил Рябков

"Вопрос о визите государственного секретаря в Российскую Федерацию не обсуждался в практическом плане. Мы сейчас изучаем то, где министр Лавров и госсекретарь Помпео могли бы встретиться, в том числе на полях международных мероприятий. Но, как и раньше, есть определенные трудности в плане состыковки графиков", — сказал Рябков журналистам.

Комментируя возможность встречи Лаврова и Помпео в Сингапуре , он также отметил, что все это зависит от совпадения их графиков.

В Сингапуре с 30 июля по 4 августа будет проходить министерская встреча АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии).