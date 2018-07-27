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Визит Помпео в Россию не обсуждался, заявил Рябков
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Визит Помпео в Россию не обсуждался, заявил Рябков 

РИА Новости 32 минуты назад
ЙОХАННЕСБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Визит госсекретаря США Майка Помпео в Россию не обсуждается, но возможна его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях разных международных мероприятий, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
"Вопрос о визите государственного секретаря в Российскую Федерацию не обсуждался в практическом плане. Мы сейчас изучаем то, где министр Лавров и госсекретарь Помпео могли бы встретиться, в том числе на полях международных мероприятий. Но, как и раньше, есть определенные трудности в плане состыковки графиков", — сказал Рябков журналистам.
Комментируя возможность встречи Лаврова и Помпео в Сингапуре, он также отметил, что все это зависит от совпадения их графиков.
В Сингапуре с 30 июля по 4 августа будет проходить министерская встреча АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии).
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