Завещание политических пенсионеров

«Мне очень нравится, не скрою, рассуждения о необходимости перехода к двухпартийной системе, мне очень нравится, когда [лидер ЛДПР] Владимир Вольфович [Жириновский] говорит, что одна партия должна быть социал-демократической».

Миронов добавил, что «социал-демократическая партия уже есть: по уставу и программным документам „Справедливая Россия“ — это социал-демократическая партия, единственная партия, которая с 2008 является полноправным членом Социнтерна». Лидер справороссов пообещал присутствующим: «Думаю, что осенью все вы увидите первые результаты работы по созданию мощной укрупнённой партии».

Идею создания социал-демократической партии долго вынашивал Михаил Горбачёв . Но с приходом к власти Владимира Путина шансы Михаила Сергеевича получить поддержку Кремля в этом начинании обнулились. Социалистическая тематика была доверена Сергею Миронову. В нулевые годы партия Миронова пыталась себя позиционировать в качестве «второй ноги власти», но результаты на выборах были слишком скромными для такого громкого звания. Под руководством Миронова партия не может обойти по популярности даже теряющих свою социальную базу коммунистов.

Очередное возвращение к теме двухпартийного парламента было связано с Владимиром Жириновским . В августе 2017 года Владимр Вольфович предложил создать на базе ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» новую социал-демократическую партию (СДПР). На сайте ЛДПР появился текст, поясняющий идею Жириновского: «России необходимо оторваться от прошлого и перейти к двухпартийной демократической системе управления страной. »Единая Россия“ должна принять название „ Консервативная партия “, а все остальные партии, в том числе непарламентские, создать одну большую социал-демократическую партию — СДПР. Это позволит иметь равновеликие силы в парламентах страны, формировать коалиционное правительство, обеспечит здоровую сменяемость власти на всех уровнях. Только две мощные партии спасут страну от застоя и всегда позволят иметь стабильную ситуацию».

Спустя год инициативу Жириновского подхватывает Миронов, и перспектива реформы партийной системы начинает звучать реалистичней. У «Справедливой России» уже есть опыт поглощения других партий, а учитывая доверительные отношения Сергея Миронова с президентом Владимиром Путиным, создание СДПР доверят, скорее, ему, чем Владимиру Жириновскому.

Но почему именно сейчас вопрос встал на повестке дня? Нетрудно заметить, что и социальная, и политическая, и экономическая сферы жизни страны претерпевают реформы. В социальной сфере самой резонансной стала пенсионная реформа, но это лишь одна мера из целого пакета структурных преобразований, которые были запущены этим летом.

Массовые отставки губернаторов фактически вернули практику назначения губернаторов, хотя как формальная процедура выборы пока сохраняются.

В экономике ставка делается на госрасходы через национальные проекты, которые должны обеспечить «прорывы». При этом усиливается налоговый пресс на население и бизнес.

Очевидно, что и партийная система не останется в стороне от реформаторского процесса. И тренд тоже легко разглядеть — дальнейшая централизация и повышение управляемости партийной системы. Двумя партиями чисто технически удобней управлять, чем десятками.

К этим соображениям также добавляется фактор возраста лидеров думских фракций. В России партии неизбежно становятся лидерскими. Но руководителям ЛДПР и КПРФ уже за 70 лет. Кому доверить их политическое наследство — вопрос для власти не праздный. Сергею Миронову пока 65 лет, и он, как самый молодой из тройки партийных руководителей, может взяться за слияние трёх партий в единый проект. Что из этого получится в реальности, пока трудно прогнозировать. С учётом возмущения большинства россиян пенсионной реформой и другими новациями правительства, опустошающими кошельки граждан, ситуация требует сильной левой партии, которая могла бы представлять интересы граждан на политической сцене. Старые партии уже не отвечают вызовам политического момента, а новая партия пока ещё в проекте. Практика покажет, чем будет заполнен образовавшийся политический вакуум на левом фланге политического спектра России.

Об этой системе уже давно говорят, и были даже попытки создания такой системы. Я думаю, что во власти это прогиб таких не первостепенных игроков, чтоб не было никаких подозрений по созданию такой системы, и была бы одна правящая партия, а вторая — левопатриотическая с элементами ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». И в данном случае идёт проверка общественного мнения по этому поводу, т.к. ни для кого не секрет, что Владимир Вольфович уже немолодой человек, и в следующий избирательный цикл, возможно, уже не сможет провести свою партию в Думу. Да и Миронов свою партию тоже. Поэтому, я думаю, что власть сейчас рассматривает вопрос о создании некой американской системы, где условно демократы, условно республиканцы, и проверяют, как на это будут реагировать граждане.