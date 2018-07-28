Трамп обсудил с Советом нацбезопасности возможные угрозы выборам в Конгресс

ВАШИНГТОН, 28 июля. / ТАСС /. Президент США Дональд Трамп в пятницу провел совещание полного состава Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, на котором обсуждались возможные угрозы промежуточным выборам в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс.

"Обсуждения президента и членов СНБ касались угроз нашим выборами, которые исходят от пагубных иностранных сил; предпринимаемых в настоящее время усилий по оказанию помощи органам власти штатов и на местах в обеспечении кибербезопасности; а также действий по расследованию, судебному преследованию и привлечению к ответственности тех, кто в нарушение закона пытается вмешаться в наши политические и избирательные процессы", — говорится в документе. Как отметила Сандерс, Трамп «дал ясно понять, что его администрация не потерпит иностранного вмешательство в американские выборы, из какого бы государства или от каких бы других пагубных сил оно бы не исходило». Правительство США, говорится в заявлении, продолжит оказывать поддержку местным органам власти в деле проведения и обеспечения безопасности выборов.

В минувший вторник заместитель главы министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кристофер Кребс заявил, что разведсообщество страны не зафиксировало попыток оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году того же масштаба, какой имел место в преддверии президентских выборов в 2016 году. Также, по его словам, МВБ не видит в настоящий момент российских киберопераций, которые были бы направлены на американскую избирательную систему.