Трамп обсудил с Советом нацбезопасности возможные угрозы выборам в Конгресс 

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу провел совещание полного состава Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, на котором обсуждались возможные угрозы промежуточным выборам в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс.
"Обсуждения президента и членов СНБ касались угроз нашим выборами, которые исходят от пагубных иностранных сил; предпринимаемых в настоящее время усилий по оказанию помощи органам власти штатов и на местах в обеспечении кибербезопасности; а также действий по расследованию, судебному преследованию и привлечению к ответственности тех, кто в нарушение закона пытается вмешаться в наши политические и избирательные процессы", — говорится в документе. Как отметила Сандерс, Трамп «дал ясно понять, что его администрация не потерпит иностранного вмешательство в американские выборы, из какого бы государства или от каких бы других пагубных сил оно бы не исходило». Правительство США, говорится в заявлении, продолжит оказывать поддержку местным органам власти в деле проведения и обеспечения безопасности выборов.
В минувший вторник заместитель главы министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кристофер Кребс заявил, что разведсообщество страны не зафиксировало попыток оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году того же масштаба, какой имел место в преддверии президентских выборов в 2016 году. Также, по его словам, МВБ не видит в настоящий момент российских киберопераций, которые были бы направлены на американскую избирательную систему.
Спецслужбы США инкриминируют России, которая не упоминалась в заявлении Сандерс, вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на выборы, которые в Москве отрицают, занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В рамках следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые якобы являются сотрудниками военной разведки РФ, объявил первый замминистра юстиции США Род Розенстайн.