Турция пустила российское мясо после шутки Путина

Российское мясо попало в Турцию на следующий день после шутки Путина

Россия поставила первые партии говядины в Турцию . Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Гордеев, передает ТАСС.

«Я могу сказать, первые партии мяса говядины поставлены на рынок Турции. Большая перспектива по мясу птицы», — сказал он, подчеркнув, что турецкий рынок является особым с точки зрения потребления мясной продукции.

По словам Гордеева, у российских производителей, есть прямые заявки как из Турции, так из многих стран Ближнего Востока, связанные с поставками мяса говядины.

«Уже есть прямые заявки как с Турции, так и с многих стран Ближнего Востока, связанные с поставками говядины. Мы еще надеемся, что откроется китайский рынок для нас, перспективы есть», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что в будущем Россия планирует выйти на ежегодные экспортные поставки мясной продукции в размере одного миллиона тонн.