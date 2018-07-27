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Турция пустила российское мясо после шутки Путина
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Российское мясо попало в Турцию на следующий день после шутки Путина 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россия поставила первые партии говядины в Турцию. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Гордеев, передает ТАСС.
«Я могу сказать, первые партии мяса говядины поставлены на рынок Турции. Большая перспектива по мясу птицы», — сказал он, подчеркнув, что турецкий рынок является особым с точки зрения потребления мясной продукции.
По словам Гордеева, у российских производителей, есть прямые заявки как из Турции, так из многих стран Ближнего Востока, связанные с поставками мяса говядины.
«Уже есть прямые заявки как с Турции, так и с многих стран Ближнего Востока, связанные с поставками говядины. Мы еще надеемся, что откроется китайский рынок для нас, перспективы есть», — сказал он.
Вице-премьер добавил, что в будущем Россия планирует выйти на ежегодные экспортные поставки мясной продукции в размере одного миллиона тонн.
В четверг, 26 июля, президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пошутил, что примет его приглашение сходить в ресторан, когда в Турцию начнутся поставки российского мяса. «Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и [пообедаем]», — говорил он. Президент Турции пообещал, что «с большим удовольствием» будет ждать Путина.
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