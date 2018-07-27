Левин ответил на новые обвинения в кибершпионаже от США 

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал опубликованный доклад нацразведки США, обвиняющий Россию в экономическом кибершпионаже.
«Продолжающиеся конспирологические заявления представителей американских спецслужб, напрямую противоречащие позиции, совместно обозначенной президентами России и Соединённых Штатов на хельсинской встрече, свидетельствуют об остром политическом кризисе внутри американского истеблишмента», — приводит слова Левина пресс-служба комитета.
По его мнению, огульные обвинения в кибершпионаже свидетельствуют о попытках отдельных политических сил помешать процессу сближения России и США и выстраиванию конструктивного диалога.
Левин напомнил, что российскими официальными лицами, в том числе президентом Владимиром Путиным, не раз обозначалась позиция Москвы по этому вопросу: открытость для сотрудничества в сфере противодействия киберугрозам и готовность к совместной работе в формате рабочей группы по кибербезопасности.
Депутат выразил надежду, что здравый смысл возьмёт верх над нелогичными действиями «ястребов» и Россия и США вернутся к конструктивному диалогу.