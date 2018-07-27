«Есть иллюзия, что Трамп стремится помочь России, а ему, мол, все мешают» 

«Для сложившейся ситуации это вполне нормально. Это такой судьбоносный закон. Если вдруг американцы захотят выйти из НАТО, то, конечно, они получат санкцию Конгресса.
Но все же самое главное, что американцы никуда не выйдут. Скорее всего, это такие показательные выступления некоторых сенаторов, что они решают свободы действий президента — чтобы все, мол, делал с разрешения Сената. Пусть принимают. Я думаю, что он никакого практического значения иметь не будет. Американцы из НАТО не выйдут, поскольку ОНИ и создали эту организацию.
Америка всегда была суперпрезидентская республика, в которой очень много решало президентское правление. Вся внешняя политика определялась президентом страны. Но все дело в том, что санкции обязывают президента активно взаимодействовать со всеми.
Выйти из НАТО не так легко, ведь это не только военная, но и политическая ситуация. Поэтому в обозримом будущем этот вопрос не встанет на повестку дня.
Есть иллюзия, что Трамп стремится помочь России, а вот ему, мол, остальные мешают. Обманчиво впечатление, что Трамп старается подыграть нашей стране. Это не так. В Хельсинках у него одни намерения, а приезжает в США — у него другие разговоры. Мнения у него меняются постоянно. У него задача одна и очень простая — сделать лучше своей стране.
Отношения с Россией его не интересуют. У него свои цели. Он будет делать только то, что выгодно Америке.
Конечно, возможно, создание другой структуры — аналога НАТО. Но это уже другой вопрос».
Фото: ru.wikipedia.org.