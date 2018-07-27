«Есть иллюзия, что Трамп стремится помочь России, а ему, мол, все мешают»

«Для сложившейся ситуации это вполне нормально. Это такой судьбоносный закон. Если вдруг американцы захотят выйти из НАТО , то, конечно, они получат санкцию Конгресса.

Но все же самое главное, что американцы никуда не выйдут. Скорее всего, это такие показательные выступления некоторых сенаторов, что они решают свободы действий президента — чтобы все, мол, делал с разрешения Сената. Пусть принимают. Я думаю, что он никакого практического значения иметь не будет. Американцы из НАТО не выйдут, поскольку ОНИ и создали эту организацию.

Америка всегда была суперпрезидентская республика, в которой очень много решало президентское правление. Вся внешняя политика определялась президентом страны. Но все дело в том, что санкции обязывают президента активно взаимодействовать со всеми.

Выйти из НАТО не так легко, ведь это не только военная, но и политическая ситуация. Поэтому в обозримом будущем этот вопрос не встанет на повестку дня.

Есть иллюзия, что Трамп стремится помочь России , а вот ему, мол, остальные мешают. Обманчиво впечатление, что Трамп старается подыграть нашей стране. Это не так. В Хельсинках у него одни намерения, а приезжает в США — у него другие разговоры. Мнения у него меняются постоянно. У него задача одна и очень простая — сделать лучше своей стране.

Отношения с Россией его не интересуют. У него свои цели. Он будет делать только то, что выгодно Америке.

Конечно, возможно, создание другой структуры — аналога НАТО. Но это уже другой вопрос».

Фото: ru.wikipedia.org.