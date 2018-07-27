Путин оценил попытки использовать доллар как способ давления на РФ

— Я полагаю, что это большая стратегическая ошибка, потому что они тем самым подрывают доверие к доллару как к резервной валюте, — сказал президент РФ на пресс-конференции в Йоханнесбурге . — Еще несколько лет назад никому в голову не приходило, что эти инструменты могут быть использованы в политической борьбе, в сфере экономической конкуренции.

Путин вспомнил в связи с этим русскую поговорку: «Война войной, а обед по расписанию».

Так и здесь. Все исходили из того, что политика политикой, противоречия противоречиями, а в сфере экономики есть некоторые вещи абсолютно стабильные и неприкасаемые. Оказалось, что это не так, — отметил президент РФ.

И платежные системы используются как аргумент в политических спорах, добавил он.

— На мой взгляд, и это совершенно очевидная вещь, это наносит ущерб доллару как резервной мировой валюте и подрывает к ней доверие. Если бы этого не было, то не было бы не у одной страны, а уже у десятков стран желания задуматься о других вариантах.

Говоря о перспективах встречи с Дональдом Трампом , президент РФ заявил о готовности приехать в Вашингтон, если будут созданы соответствующие условия.

При этом Путин отметил, что российская сторона готова пригласить Трампа в Москву

"Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, и я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, но, повторюсь: если там будут созданы соответствующие условия", — добавил президент РФ.

— Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего, данных своим избирателям, американскому народу, — сказал также российский лидер. — Это, кстати говоря, специфика действующего президента, и положительная. Потому что, как правило, после выборов те или иные лидеры быстро забывают, что они обещали народу, когда шли на выборы.

Кроме того, Путин уверен, что России и США необходимы контакты на высшем политическом уровне, в частности, для обсуждения сирийского вопроса.

Высказался президент РФ и на тему продления договора о Стратегических наступательных вооружениях, в котором, по его словам, заинтересованы не только Россия и Соединенные Штаты, но и весь мир.