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Путин оценил попытки использовать доллар как способ давления на РФ
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Путин оценил попытки использовать доллар как способ давления на РФ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Владимир Путин дал характеристику ограничениям, которые в США вводят, «в том числе в расчетах в долларах».
— Я полагаю, что это большая стратегическая ошибка, потому что они тем самым подрывают доверие к доллару как к резервной валюте, — сказал президент РФ на пресс-конференции в Йоханнесбурге. — Еще несколько лет назад никому в голову не приходило, что эти инструменты могут быть использованы в политической борьбе, в сфере экономической конкуренции.
Путин вспомнил в связи с этим русскую поговорку: «Война войной, а обед по расписанию».
Так и здесь. Все исходили из того, что политика политикой, противоречия противоречиями, а в сфере экономики есть некоторые вещи абсолютно стабильные и неприкасаемые. Оказалось, что это не так, — отметил президент РФ.
И платежные системы используются как аргумент в политических спорах, добавил он.
— На мой взгляд, и это совершенно очевидная вещь, это наносит ущерб доллару как резервной мировой валюте и подрывает к ней доверие. Если бы этого не было, то не было бы не у одной страны, а уже у десятков стран желания задуматься о других вариантах.
Говоря о перспективах встречи с Дональдом Трампом, президент РФ заявил о готовности приехать в Вашингтон, если будут созданы соответствующие условия.
При этом Путин отметил, что российская сторона готова пригласить Трампа в Москву.
"Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, и я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, но, повторюсь: если там будут созданы соответствующие условия", — добавил президент РФ.
— Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего, данных своим избирателям, американскому народу, — сказал также российский лидер. — Это, кстати говоря, специфика действующего президента, и положительная. Потому что, как правило, после выборов те или иные лидеры быстро забывают, что они обещали народу, когда шли на выборы.
Кроме того, Путин уверен, что России и США необходимы контакты на высшем политическом уровне, в частности, для обсуждения сирийского вопроса.
Высказался президент РФ и на тему продления договора о Стратегических наступательных вооружениях, в котором, по его словам, заинтересованы не только Россия и Соединенные Штаты, но и весь мир.
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