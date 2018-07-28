Лавров и Макей обсудили деятельность ОДКБ

Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили деятельность ОДКБ

Об этом сообщается на сайте МИД России.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств провели разговор 28 июля.

«Обсуждались текущие вопросы деятельности ОДКБ», — сообщили в министерстве.