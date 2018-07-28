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Лавров и Макей обсудили деятельность ОДКБ
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Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили деятельность ОДКБ 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей в ходе телефонного разговора обсудили деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Об этом сообщается на сайте МИД России.
Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств провели разговор 28 июля.
«Обсуждались текущие вопросы деятельности ОДКБ», — сообщили в министерстве.
Ранее стало известно, что суд в Ереване отпустил под залог генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Он является фигурантом уголовного дела о разгоне акций протеста в Армении 1 марта 2008 года.
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