Лавров и Макей обсудили деятельность ОДКБ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей в ходе телефонного разговора обсудили деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Об этом сообщается на сайте МИД России.
Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств провели разговор 28 июля.
«Обсуждались текущие вопросы деятельности ОДКБ», — сообщили в министерстве.
Ранее стало известно, что суд в Ереване отпустил под залог генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Он является фигурантом уголовного дела о разгоне акций протеста в Армении 1 марта 2008 года.