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Путин пригласил Трампа в Москву
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Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара

Путин пригласил Трампа в Москву 

Lenta.ru 51 минуту назад
Президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву, передает РИА Новости.
Российский лидер объявил, что у Трампа есть желание к дальнейшим встречам. «Я тоже готов», — сказал он во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.
По словам Путина, контакты с США продолжаются, вскоре возможны встречи на международном уровне. «Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего, данных избирателям — американскому народу», — добавил президент.
Говоря о встречах с Трампом, Путин назвал их полезными. «Что касается наших встреч, то они полезны, я считаю», — уточнил он.
16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча американского и российского президентов. В закрытом режиме они проговорили более двух часов. Оба лидера оценили переговоры положительно.
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