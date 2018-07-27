Путин пригласил Трампа в Москву

ЮАР. Российский лидер объявил, что у Трампа есть желание к дальнейшим встречам. «Я тоже готов», — сказал он во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС

По словам Путина, контакты с США продолжаются, вскоре возможны встречи на международном уровне. «Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего, данных избирателям — американскому народу», — добавил президент.

Говоря о встречах с Трампом, Путин назвал их полезными. «Что касается наших встреч, то они полезны, я считаю», — уточнил он.