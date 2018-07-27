Россиян могут лишить права на выезд

Дойдет ли борьба за безопасность до железного занавеса

Сенаторы внесли поправки в закон о въезде и выезде из Российской Федерации , которые вводят обязательную аккредитацию для компаний, которые управляют визовыми центрами. По мнению представителей туристического рынка, мы вернемся в 90-е — номерки в ночной очереди за визами, сорванные отпуска и командировки, деньги на ветер. Зачем это делается?

Согласно предложению законодателей, обязательной аккредитацией компаний, которые выступают посредниками при оформлении виз, будет заниматься МИД . При этом операторы должны будут соответствовать нескольким требованиям, среди которых: наличие у них филиалов (представительств) не менее чем в 20 регионах России; максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%; обязательно наличие у заявителя технических средств для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных), сертифицированных в соответствии с законодательством России; не менее чем трехлетний опыт работы в сфере оказания услуг, связанных со сбором и обработкой документов для получения визы, от имени дипломатических миссий и консульских представительств.

Работа с нарушениями условий аккредитации от имени дипломатических представительств грозит штрафом от 250 тысяч до 350 тысяч рублей.

По словам представителя Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, эти поправки могут привести к тому, что туроператоры фактически вернутся к практике выдачи виз начала 2000-х годов, когда никаких визовых центров в России не было. Тогда у посольств стран с большим туристическим потоком выстраивались огромные очереди, в которые люди записывались ночами. Просто потому, что ни один из действующих операторов визовых центров получить аккредитацию на заявленных условиях не сможет. Как минимум по одному пункту — по доле иностранного участия в уставном капитале. Выездной поток в результате резко сократится, поскольку иностранные дипмиссии могут предпочесть вовсе закрыть визовые центры, нежели пытаться соответствовать мудреным российским бюрократическим причудам.

Сейчас в стране действует шесть операторов: VFS Global, GVCW, VMS, BLS, TLS и Pony Express . Они обслуживают россиян по выдаче виз по наиболее популярным направлениям — начиная от стран Шенгенской зоны и заканчивая Индией. Pony Express также занимается посредничеством при выдаче американских виз, получить которые в России тем, кому для этого надо проходить личное собеседование, стало практически невозможно после взаимной массовой высылки дипломатов и сокращения штата консульских работников. Таким образом, с Америкой если не «железный», то «бумажный» занавес уже опустился, — для получения американских виз россияне едут в соседние страны. Теперь на очереди страны Европы, правила которых не предусматривают получение въездных виз российскими гражданами в массовом порядке в других странах.

Один из авторов законопроекта Константин Косачев , бывший глава Россотрудничества, бывший глава делегации России в ПАСЕ (сам он, заметим, находится под персональными санкциями США ), будучи активным пользователем соцсетей, выступил в защиту своей инициативы. Он старается убедить читателей своей страницы в фейсбуке, что все делается, разумеется, для блага людей, а именно — чтобы «уберечь данные туристов». А еще — по многочисленным просьбам представителей делового сообщества.

Ни один из которых, впрочем, с публичной поддержкой данной инициативы почему-то не высунулся.

Далее Косачев пишет:

«Никаких запретительных намерений у нас как у авторов законопроекта нет и в помине… Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг. Плюс персональные данные, в том числе биометрические, которые должны храниться и обрабатываться в определенном порядке, а не произвольно. Вот для чего нужна аккредитация, в этом единственный смысл законопроекта…»

Далее он выносит персональную благодарность Майе Ломидзе , исполнительному директору Ассоциации туристических операторов, за то, что она заявила следующее:

«Тысячи российских небольших юридических лиц, реклама которых пестреет в интернете, — это не визовые центры. Введение аккредитации как раз создает сложности таким компаниям, не имеющим права собирать документы с людей и оформлять визы в качестве посредников. Формально их деятельность на данный момент не является нарушением закона, но, по сути, у них нет таких полномочий, а люди, оформляющие визы через такие компании, всегда рискуют. Конечно, введение аккредитации и определенных технических требований для настоящих визовых центров наносит определенный вред именно таким компаниям».

Тут почти в каждой фразе — лукавство и уход от ответа на прямые вопросы, поставленные обеспокоенными представителями туристического бизнеса, да уже и простыми гражданами, прослышавшими про то, как о них без их ведома и без их требований в очередной раз хотят «позаботиться». Во-первых, та же Майя Ломидзе открыто называет данный законопроект в общем-то бесполезным, поскольку уже сейчас консульства, которые заключают соглашения с визовыми центрами, жестко контролируют передачу персональных данных и не допускают утечек, которые могут происходить у российских компаний, которые, может, и называют себя визовыми центрами, но не аккредитованы при консульствах и таковым не являются.

Во-вторых, вообще довольно смешно рассуждать об охране «священных» персональных данных россиян применительно к процедуре выдачи виз иностранных государств. В том числе биометрических данных. Да, они «утекают», вот такая скорбь и печаль. И ничего с этим сделать нельзя. Трудно же будет добиться, к примеру, от других суверенных государств, чтобы оборудование, с помощью которого сканируют вашу биометрию при прохождении границы другого государства, прошло сертификацию соответствующих российских «компетентных органов». Однако этих несуразностей авторы законопроекта предпочитают не замечать. Как не отвечают они и на прямой вопрос о том, чем, собственно, не устраивают нынешние официальные визовые центры.

Вообще у нас ради охраны персональных данных чего уже только не напридумывали и уже, кажется, готовы заблокировать пол-интернета.

Теперь очередь дошла до выезда за границу. На что определенная часть общества реагирует примерно так же, как на попытки выстроить «железный занавес» в интернете. Тем более что эпоха свободы после советского тоталитаризма началась именно со свободного выезда за границу и отмены выездных виз.

Всякие попытки наступления на это право или его ограничение с помощью всевозможных бюрократических «уловок» воспринимаются людьми, которые ценят эту свободу, весьма болезненно.

Непонятен также ответ на вопрос о том, как наша страна будет реагировать в случае ответных симметричных (как у нас любят) мер со стороны того же Евросоюза , если тот начнет ущемлять компании, работающие по оформлению российских въездных виз. Как правило, такие компании, облегчающие процедуру оформления российских виз (а она намного сложнее, чем процедура оформления Шенгенских виз в России), так или иначе «аффилированы» с местным российским консульством и решают бюрократические сложности.

Стоит напомнить, что в свое время одним из главных препятствий на пути заключения соглашения о безвизовом режиме между Россией и ЕС (еще до того, как мы поссорились из-за Украины ) стали интересы отечественной бюрократии. ЕС тогда предъявил претензии о слишком большом числе служебных и дипломатических паспортов, по которым безвизовый режим обеспечивался бы в первую очередь. Мол, кому это вы там их навыдавали в количестве более 30 тысяч штук? Москва отвечала, что, мол, «так надо».

Примечательно, что инициатива, направленная объективно на усложнение выезда из России появилась сразу после чемпионата мира по футболу, во время которого наша страна предстала перед всем миром как страна открытая и дружелюбная.

Мы даже продлили право на безвизовый въезд по «паспортам болельщиков» до конца года. Но на большее, скажем, на отмену виз для граждан развитых стран, откуда не грозит массовая нелегальная иммиграция, не пошли. А теперь вот — опять за старое. Мол, пора опять закрываться.

Самое простое объяснение инициативы — это лоббирование чьих-то чисто коммерческих интересов. Кто-то, возможно, хочет просто «наложить лапу» на прибыльную процедуру оформления виз и не очень думает о политических последствиях (тем более об ответных мерах других стран). Ведь другие источники легкого обогащения заканчиваются, финансовые потоки мелеют, экономика скукоживается, а «кушать» хочется всем «уважаемым людям».

Однако воспринимается широкой публикой все совершенно не так. А как очередная попытка наступления на гражданские права и свободы. В данном случае — на право свободы передвижения. Которое, судя по многим признакам, не является особой ценностью для нынешних власть предержащих чиновников. И довольно «мутные» объяснения авторов законопроекта эти подозрения лишь усиливают. Так уже недалеко и до возобновления пресловутой практики «выездных виз», то есть отдельного разрешения на каждый выезд. Каковая практика уже сейчас действует в отношении миллионов россиян, прежде всего работающих в силовых и приближенных к ним структурах.