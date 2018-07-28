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Мюллер вызовет 35 свидетелей по делу Пола Манафорта
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Мюллер вызовет 35 свидетелей по делу Пола Манафорта 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Yuri Gripas/Reuters
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавляющий расследование «вмешательства» России в президентские выборы 2016 года, распространил список из 35 свидетелей на процессе по делу экс-главы предвыбрного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, передает Reuters.
Отмечается, что в список, в частности, включен деловой партнер Манафорта Ричард Гейтс. Также туда попал Тэд Дивайн — консультант, работавший с Полом Манафортом на Украине.
Уточняется, что суд начнется во вторник, 31 июля, в Виргинии.
Ранее Мюллер опубликовал список из 500 доказательств, которые он, по его словам, готов предоставить в суде над бывшим руководителем избирательного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом.
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