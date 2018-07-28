Мюллер вызовет 35 свидетелей по делу Пола Манафорта

Отмечается, что в список, в частности, включен деловой партнер Манафорта Ричард Гейтс . Также туда попал Тэд Дивайн — консультант, работавший с Полом Манафортом на Украине

Уточняется, что суд начнется во вторник, 31 июля, в Виргинии.

Ранее Мюллер опубликовал список из 500 доказательств, которые он, по его словам, готов предоставить в суде над бывшим руководителем избирательного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом.