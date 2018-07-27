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Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
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Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной 

Рамблер 28 минут назад
Фото: ТАСС
Депутат Наталья Поклонская попросила своих коллег по Госдуме Ирину Роднину и Оксану Пушкину «заниматься своим делом» и не давать ей «оценок и советов». Об этом Поклонская написала на своей странице в соцсети "Вконтакте".
Депутат отметила, что Пушкина «зря» попыталась уколоть ее словами о Крыме. Поклонская попросила прощения у коллег за «неудобства», которые они «очевидно переживают» из-за присоединения Крыма к России.
«Невольно наблюдаю за перманентным Вашим раздражением в мой адрес и давно хочу у Вас за это прощение попросить», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Поклонская подчеркнула, что настоящая оценка ее деятельности — «смертный приговор», вынесенный ей экстремистской организацией «Правый сектор» (запрещена в России), а также «пожизненный» приговор, который «вот-вот» вынесет украинский суд.
«Наверное задушевные беседы по ТВ и танцы на льду к таким последствиям не приводят», — заявила Поклонская.
Госдума 19 июля в первом чтении одобрила законопроект, вносящий изменения в российскую пенсионную систему. Единственным членом «Единой России», проголосовавшим против документа, стала Поклонская. После этого ей предложили подумать о сдаче мандата, но Поклонская отказалась.
СМИ писали, что 26 июля депутаты-единороссы не пришли на заседание думской комиссии под руководством Поклонской из-за ее позиции по реформе.
Позже Пушкина предложила Поклонской покинуть пост главы комиссии. Она заявила, что экс-прокурор Крыма «давно игнорирует всех».
«Я Крым вернула! А что ты сделал?» Примерно так, со слов коллег, она общается с теми, кто пытается поговорить с ней по существу», — утверждает Пушкина.
Роднина рассказала, что фракция «выразила Поклонской свое недоверие. И Пушкина, и Роднина обвинили коллегу в попытках пропиариться.
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