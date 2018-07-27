Источник: Путин выдвинул Лукашенко условие сохранения независимости Белоруссии

«Лукашенко говорил об экономических проблемах. Попросил, чтобы Россия профинансировала часть внешнего долга Белоруссии. Путин ответил, что все можно уладить, но только если будут проведены конкретные шаги для дальнейшей интеграции в рамках СГРБ (Союзного Государства России и Белоруссии — прим. ВЗГЛЯД) и Белоруссия поддержит эти шаги», — сказал профессор Андрей Суздальцев из московской ВШЭ , передает «ИноСМИ»

По его словам, на следующей встрече двух лидеров в Сочи Путин собирается услышать от Лукашенко заявление о дальнейшей интеграции.

«В противном случае, без экономической помощи России государственность Белоруссии не имеет шансов на существование», — отметил Суздальцев.

В июне Путин и Лукашенко на встрече в Минске подписали совместное заявление о расширении стратегического партнерства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что экономические проблемы могут привести к потере независимости его страны. Позже Минск пояснил слова Лукашенко.