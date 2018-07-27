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Россия поможет Африке в развитии энергетики
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Россия планирует наращивать помощь государствам Африки в области энергетики 

РИА Новости 27 июля 2018
Фото: РИА Новости
Россия планирует наращивать помощь государствам Африки в области развития энергетики, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
"Особо отмечу, что Россия намерена наращивать свою помощь развитию национальной энергетики государств Африки. С целым рядом стран, например, с Анголой, Мозамбиком, Габоном. Ведется реализация перспективных нефтегазовых проектов", — заявил Путин на встрече лидеров БРИКС с главами делегаций приглашенных государств.
Он отметил, что в сфере атомной энергетики Россия является технологическим лидером.
"Мы предлагаем африканским партнерам создание под ключ целой индустрии. Соглашения о сотрудничестве по мирному атому подписаны с целым рядом стран региона, а с некоторыми работа уже перешла в практическое русло", — сказал российский президент.
По мнению Путина, все эти проекты для Африки будут иметь стратегическое значение, поскольку на континенте без электричества живет до 600 миллионов человек.
"Значительная часть российских инициатив предусматривает локализацию производств на территории Африки, включая среди прочего строительство заводов комплектующих и сборочных предприятий", — подчеркнул Путин.
Он выразил уверенность, что реализация таких проектов послужит укреплению промышленного потенциала, поддержке местного бизнеса, созданию новых рабочих мест.
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