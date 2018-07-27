«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»

В Киеве назвали Крымскую декларацию Госдепа США «юридической передачей» Крыма от Трампа Путину

Госсекретарь США Майк Помпео накануне опубликовал т.н. Крымскую декларацию американского дипведомства. В документе указано, что Соединенные Штаты никогда не признают российский статус Крыма (используется украинская формулировка "аннексия") по аналогии с непризнанием стран Балтии частью Советского Союза в 1940-1941 годах.

По словам Корнейчука, появления данной декларации означает попытку президента США Дональда Трампа сымитировать антироссийскую позицию перед выборами в Конгресс, где ему критически важно получить поддержку большинством своих сторонников. Однако сам выбор вопроса Крыма для данной акции политолог называет признаком фактического закрытия крымской темы на переговорах Трампа с Владимиром Путиным Хельсинки 16 июля.

"Трамп де-факто признал Крым частью России, но было согласовано, что Америка никогда не признает это публично", — предположил эксперт.

Кроме того, Корнейчук называет Крымскую декларацию "пустым декларативным документом", который в реальности ни к чему не обязывает США. Подобные формулировки не означают намерение ввести новые санкции в отношении России или Крыма, а также не являются обязательствами перед Украиной по ее политической поддержке, как надеются многие в Киеве.

Наконец, украинский политолог назвал показательным сравнение вопроса Крыма с присоединением Прибалтики к СССР. Несмотря на его непризнание со стороны США Вашингтон продолжал сотрудничество с Москвой и "делил с Советским союзом мир", а на переговорах на высшем уровне, например, встрече президента США Франклина Рузвельта со Сталиным в Ялте в 1945 году вопрос Прибалтики даже не поднимался.

"Крымская декларация — официальная юридическая передача Крыма от Трампа Путину (физическую провел Барак Обама). Потому что повод обсуждать крымский вопрос на уровне лидеров Запада теперь исчез", — резюмирует Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook.

Отметим, ранее посольство РФ в США назвало Крымскую декларацию Госдепа "не новой" и типичной для Вашингтона. При этом в диппредставительстве обратили внимание, что в декларации содержатся отсылки к международному праву, которое и позволило крымчанам сделать выбор на референдуме в пользу России.