Ещё
Рогозин пригласил сенаторов США в тир
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рогозин пригласил сенаторов США в тир 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил сенаторов из США пострелять в тире. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Отмечается, что так глава Роскосмоса отреагировал на то, что в американском сенате запросили данные о встречах членов Американской стрелковой ассоциации с Рогозиным.
"Что делают люди в тире? Вообще-то стреляют. Приезжайте, господа сенаторы, к нам в гости в тир", — заявил Рогозин.
Ранее американский сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин призвала допросить переводчика, который был на встрече президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.
Газета.Ru: последние новости
Путин пошутил о сне перед встречей с премьером Индии Путин назвал условие для похода в ресторан с Эрдоганом Захарова усомнилась в "судьбоносности" Крымской декларации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий451
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
В России взлетят цены на ЖКХ676
В Крыму нашли ядерное оружие
Кобзон находится в реанимации13
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Социология
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение