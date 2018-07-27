Рогозин пригласил сенаторов США в тир

Отмечается, что так глава Роскосмоса отреагировал на то, что в американском сенате запросили данные о встречах членов Американской стрелковой ассоциации с Рогозиным.

"Что делают люди в тире? Вообще-то стреляют. Приезжайте, господа сенаторы, к нам в гости в тир", — заявил Рогозин.