В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»

Журналист кремлевского пула отметил, что на южноафриканский ужин лидерам подали красное вино. Также он описал еду как «что-то зеленое в тарелке».

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Путин и Си находятся в ЮАР , куда прибыли на саммит БРИКС . Ранее Смирнов раскритиковал организацию мероприятия. По его словам, гостей угощают говядиной, хотя на мероприятии присутствует индийская делегация. Помимо этого, лидерам государств пришлось повторно фотографироваться из-за перепутанных табличек.