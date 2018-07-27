Медведев обсудил сотрудничество в ряде областей с главой правительства Белоруссии 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил сотрудничество в энергетике, промышленности и других областях с главой правительства Белоруссии Андреем Кобяковым.
Встреча Медведева и Кобякова прошла накануне межправительственного Совета ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге.
Главы правительств России и Белоруссии обсудили актуальные вопросы двухстороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетике, промышленности, АПК и других сферах.
Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы реализации совместных кооперационных проектов.
Медведев и Кобяков отметили важность повышения эффективности взаимодействия в рамках Союзного государства и ЕврАзЭС.