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Медведев обсудил сотрудничество в ряде областей с главой правительства Белоруссии
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Медведев обсудил сотрудничество в ряде областей с главой правительства Белоруссии 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил сотрудничество в энергетике, промышленности и других областях с главой правительства Белоруссии Андреем Кобяковым.
Встреча Медведева и Кобякова прошла накануне межправительственного Совета ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге.
Главы правительств России и Белоруссии обсудили актуальные вопросы двухстороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетике, промышленности, АПК и других сферах.
Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы реализации совместных кооперационных проектов.
Медведев и Кобяков отметили важность повышения эффективности взаимодействия в рамках Союзного государства и ЕврАзЭС.
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