Медведев обсудил сотрудничество в ряде областей с главой правительства Белоруссии

Встреча Медведева и Кобякова прошла накануне межправительственного Совета ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге.

Главы правительств России и Белоруссии обсудили актуальные вопросы двухстороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетике, промышленности, АПК и других сферах.

Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы реализации совместных кооперационных проектов.

Медведев и Кобяков отметили важность повышения эффективности взаимодействия в рамках Союзного государства и ЕврАзЭС.