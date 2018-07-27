Ещё
Перспективы по НАФТА подогревают мексиканский песо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перспективы по НАФТА подогревают мексиканский песо 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 июля — «Вести. Экономика». Оптимизм по поводу возможного достижения Мексикой сделки по НАФТА с Дональдом Трампом делает песо самой «горячей» валютой в мире, пишет Bloomberg.
Фото: Pixabay
В этом месяце валюта выросла примерно на 7%. Драйвером стали оптимистические ожидания по потенциальной торговой сделке. Хотя Трамп ведет переговоры с Мексикой и Канадой уже больше 11 месяцев, он хочет обновить условия соглашения, которое называет «ужасной сделкой» для США.
Песо достиг трехмесячного максимума на информации о том, что Мексика нацелена на заключение сделки в следующем месяце. Трамп заявил, что он склоняется к «драматической» сделке с этой страной. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что переговоры могут завершиться в августе.
Отношения между Трампом и Лопесом Обрадором кажутся достаточно дружественными. Трамп назвал нового президента Мексики «потрясающим человеком», а Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Трамп — это тот, кто знает, как выполнить свои обещания.
"Новость о том, что соглашение может состояться в августе, безусловно, помогает песо", — отметил Хуан Карлос Алдерет, валютный стратег Banorte-IXE. По его словам, отношения между Трампом и Лопесом Обрадором выглядят положительно, что помогло уменьшить нервозность.
Переговоры на высшем уровне НАФТА возобновятся на этой неделе после двухмесячного перерыва для президентских выборов в Мексике. Хотя страны заявили, что прогресс был достигнут в начале этого года, будущее пакта вызывает сомнения, отмечает Bloomberg. Издание напоминает, что Трамп на прошлой неделе повторил свою угрозу проводить отдельные сделки с Мексикой и Канадой.
Вести Экономика: последние новости
Путин поручил проработать вопрос строительства моста на Сахалин Минобороны РФ: разрушение инфраструктуры крупных городов Сирии достигает 70% Американские СМИ раскрыли новую интригу Трампа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России взлетят цены на ЖКХ455
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя22
В Крыму нашли ядерное оружие52
Массовая драка депутатов попала на видео98
Поклонской посоветовали «не хохлить»91
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
02:05
В России взлетят цены на ЖКХ
Личный счет Недвижимость
01:33
Самые громкие разоблачения WikiLeaks
Политика
01:24
В Крыму нашли ядерное оружие
Оружие Армия
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
00:29
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
Криминал Происшествия
09:23
С организаторов «Нашествия» потребовали 7 миллионов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение