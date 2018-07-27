Перспективы по НАФТА подогревают мексиканский песо

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В этом месяце валюта выросла примерно на 7%. Драйвером стали оптимистические ожидания по потенциальной торговой сделке. Хотя Трамп ведет переговоры с Мексикой и Канадой уже больше 11 месяцев, он хочет обновить условия соглашения, которое называет «ужасной сделкой» для США

Песо достиг трехмесячного максимума на информации о том, что Мексика нацелена на заключение сделки в следующем месяце. Трамп заявил, что он склоняется к «драматической» сделке с этой страной. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что переговоры могут завершиться в августе.

Отношения между Трампом и Лопесом Обрадором кажутся достаточно дружественными. Трамп назвал нового президента Мексики «потрясающим человеком», а Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Трамп — это тот, кто знает, как выполнить свои обещания.

"Новость о том, что соглашение может состояться в августе, безусловно, помогает песо", — отметил Хуан Карлос Алдерет, валютный стратег Banorte-IXE. По его словам, отношения между Трампом и Лопесом Обрадором выглядят положительно, что помогло уменьшить нервозность.

Переговоры на высшем уровне НАФТА возобновятся на этой неделе после двухмесячного перерыва для президентских выборов в Мексике. Хотя страны заявили, что прогресс был достигнут в начале этого года, будущее пакта вызывает сомнения, отмечает Bloomberg. Издание напоминает, что Трамп на прошлой неделе повторил свою угрозу проводить отдельные сделки с Мексикой и Канадой.