Ещё
Захарова раскурила сигару со Стивеном Сигалом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мария Захарова раскурила сигару со Стивеном Сигалом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посетила международный фестиваль "Жара", на котором раскурила сигару с голливудским актером Стивеном Сигалом. Мероприятие проходит в столице Азербайджана.
"А в Баку "Жара". Эмин устроил грандиозный праздник, по случаю которого раскурили сигару мира со Стивеном Сигалом", — написала дипломат на своей странице в Facebook. При этом она проиллюстрировала свой пост совместным снимком с кинозвездой.
Ранее Мария Захарова прошла по красной ковровой дорожке вместе со знаменитостями российского шоу-бизнеса. В пятницу, 27 июля, дипломата ожидают рабочие встречи с официальными представителями внешнеполитического ведомства Азербайджана.
"А сегодня я наслаждаюсь этим фестивалем в Баку", — цитируют ее слова местные СМИ.
Российская Газета: последние новости
Путин пошутил о возможности совместного похода в ресторан с Эрдоганом МИД назвал россиянку Бутину политической заключенной в США "Нормандская четверка" обсудила "деградацию" гуманитарной ситуации в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль вернется в Россию12
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан198
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона104
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня25
В США российский «Спрут» назвали тонкокожим11
Видео
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение